Российские ученые улучшили титановый сплав для протезов

Ученые УрФУ и столичного Института металлургии и материаловедения РАН имени Байкова модернизировали титановый сплав, который используют для имплантатов - повысили биосовместимость вещества и снизили его жесткость.

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Во-первых, в существующие сплавы помимо прочих входят, например, алюминий и ванадий. Они могут вызывать аллергические, токсические и прочие реакции. В улучшенном сплаве содержится минимальное количество таких элементов.

Во-вторых, многие сплавы имеют высокую жесткость в сравнении с костью. Из-за этого может произойти атрофия и деградация костной ткани - в ней появятся трещины. Над этой характеристикой команда тоже поработала.

"После комплекса специальных обработок нам удалось повысить прочность и снизить жесткость (модуль упругости) сплава", - поясняет соавтор разработки, инженер-исследователь кафедры термообработки и физики металлов УрФУ Галымжан Муканов.

Жесткость снизилась в полтора раза. Нужной структуры удалось добиться за счет ротационной ковки.

В качестве образца для исследования взяли титановый сплав Ti-39Nb-7Zr. При помощи этого метода его обработали при температуре плюс 450 градусов. Это позволило изменить структуру сплава - микрочастицы (зерна) вещества уменьшились примерно в 5-7 раз - с 2500-3500 нанометров до 500 нанометров. Таким образом, вещество стало прочнее и эластичнее. Сочетание свойств приблизило его к широко используемому в медицине сплаву Ti-6Al-4V - но, помимо этого, новинка менее токсична, как уже говорилось выше.