Разработана новая платформа для выявления мутаций рака мозга

Исследователи клиники Майо разработали хирургическую платформу для выявления мутаций рака мозга в режиме реального времени. Новая технология, подробно описанная в Proceedings of the National Academy of Sciences, использует масс-спектрометрию для обнаружения мутаций изоцитратдегидрогеназы (IDH) во время операции.

Эти мутации имеют решающее значение при глиомах — распространенной и агрессивной форме рака мозга с низким уровнем выживаемости. В ходе исследования было проанализировано более 240 биопсий тканей пациентов с глиомой, что позволило быстро выявить мутации IDH в течение двух минут. Такая быстрая оценка позволяет хирургам принимать взвешенные решения во время операции, потенциально улучшая состояние пациентов за счет адаптации лечения к молекулярным характеристикам опухоли.

Альфредо Киньонес-Хинохоса, старший автор и заведующий отделением нейрохирургии в клинике Майо, подчеркивает потенциал платформы для локального лечения пациентов во время операции. Такой подход может повысить эффективность последующей химиотерапии и лучевой терапии за счет воздействия на рак до его дальнейшего распространения.

Исследователи достигли 100-процентной точности в диагностике мутаций IDH и в настоящее время расширяют свои исследования для выявления других опухолевых сигнатур.