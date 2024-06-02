Ученые научились точно определять паранойю по МРТ

Российские и болгарские учёные совместно разработали технологию определения паранойи по снимкам МРТ

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В БФУ имени И. Канта и Медицинском университете Пловдива обнаружили, что нейронные сети мозга связаны с паранойей и депрессией. Теперь врачи могут использовать МРТ для более точной диагностики этих расстройств, вместо субъективных опросов.

Ранее для определения паранойи и депрессии врачи полагались на результаты опросов пациентов, что могло приводить к неточным результатам. Теперь же, с помощью МРТ, они могут анализировать активность мозга, что позволяет получить более объективную картину состояния пациента.

Учёные выявили различия в нейронных сетях мозга у больных и здоровых людей, что открывает новые возможности для диагностики и лечения психических расстройств. Это значительный шаг вперёд в области понимания и борьбы с паранойей и депрессией.