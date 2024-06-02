Российские ученые нашли связь бессонницы и Альцгеймера

Учёные из Саратова нашли связь между бессонницей и рисками развития Альцгеймера.

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Учёные из лаборатории «Умный сон» в Саратовском госуниверситете обнаружили, что мозг очищается от токсичных элементов во время сна. Этот процесс происходит в мозговых оболочках во время глубоких сонных фаз, когда мозг омывается специальной жидкостью.

Токсины, такие как бета-амилоид, выкачиваются из мозга во время сна. Если этот процесс нарушается из-за недостаточного сна, то это может привести к различным нейродегенеративным заболеваниям, включая болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Дальнейшие исследования саратовских учёных направлены на проведение клинических испытаний, чтобы лучше понять этот процесс и его связь с нейродегенеративными заболеваниями. Они надеются, что их работа поможет в разработке новых методов профилактики и лечения этих серьёзных заболеваний.