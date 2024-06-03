Хирургическая операция перелома шейки бедра в 59% лучше консервативного лечения

По данным журнала JAMA Network Open, отличные итоги продемонстрировало хирургическое лечение перелома шейки бедра. Напомним, что эксперты отмечают частую взаимосвязь между этим видом травмы пожилых людей с деменцией.

Ученые проанализировали данные 56 000 пациентов с деменцией в период с 2017 по 2018 годы. Примечательно, что 59% пострадавших сделали операцию, а остальных лечили консервативно. Основным условием более долгого срока жизни стал перелом только шейки или головки бедренной кости.

Специалисты отметили, что проведение операции требует принятия решения и участия в реабилитации пациентов с деменцией. Данное исследование должно помочь больным и их родственникам более грамотно разрабатывать стратегии при выздоровлении.

Ранее стало известно, что операции после перелома шейки бедра будут проходить в Москве максимум в течение 72 часов с момента получения травмы.