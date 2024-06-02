Исследователи нашли лучшее лечение распространенного у пожилых перелома

Люди с деменцией и живут дольше после перелома шейки бедра, если их лечили хирургически. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

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Переломы бедра и деменция характерны для пожилых людей и часто встречаются вместе. В новом исследовании ученые проанализировали данные 56 тысяч амерканцев с деменцией. В период с 2017 года по 2018 годы у них были зарегистрированы переломы бедра. 59% провели операцию, остальных лечили консервативно.

Пациенты с деменцией, которым провели операцию, жили дольше. Однако это было наблюдалось при переломе только шейки или головки бедренной кости.

Решение о проведении операции может быть сложным для людей, живущих с деменцией, не только из-за проблем с принятием решений, но и потому, что участие в реабилитации после операции — обязательное условие выздоровления. Новые данные помогут пациентам, врачам и родственникам больных принимать наилучшие решения.