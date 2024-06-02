Ученые выяснили, что средиземноморская диета снижает риск ранней смерти на 23%

Группа американских и европейских ученых выяснила, что средиземноморская диета снижает риск ранней смерти на 23%, пишет The Sun. Такие данные исследователи получили после изучения анализов и анкет с предпочтениями по еде и напиткам более 23 тысяч женщин от 45 лет. Выяснилось, что те, кто употреблял много фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы, жили дольше любителей красного мяса.

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Ученые также пришли к выводу, что употребление вин не сказалось на риске преждевременной смерти, чего нельзя сказать о пиве. Кроме того, по их словам, на результаты особого влияния не оказали такие факторы, как курение, физическая активность, вес и рост.

Исследователи наблюдали за женщинами в течение 25 лет. За это время 935 респондентов умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, а 1531 — от рака. В общей сложности из 23 315 скончались 3879 человек. Отмечается, что в этот список вошли те, кто меньше придерживался средиземноморской диеты.

"Особенности средиземноморского образа жизни, которые также могут принести пользу здоровью человека, включают совместное питание с другими людьми, употребление красного вина и использование в качестве приправы трав вместо соли", — сказано в публикации.

Ранее диетолог-эндокринолог Оксана Михалева заявила, что употребление фастфуда или соблюдение так называемой вестернизированной диеты может привести к появлению сердечно-сосудистых заболеваний. По словам врача, неправильное питание способно сократить срок жизни.