Ученые выяснили, как лишний вес влияет на здоровье мозга

Учёные из Китая изучили влияние индекса массы тела (ИМТ) на так называемые нейровизуализационные характеристики здоровья мозга. Результаты их работы опубликованы в журнале Health Data Science.

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Авторы изучили связь между ИМТ и здоровьем мозга у взрослых участников в возрасте от 25 до 83 лет. Они использовали две выборки, которые объединили информацию об ИМТ от 681 275 человек и данные нейровизуализации от 33 224 человек.

Эксперты обнаружили, что высокий ИМТ связан с меньшим объёмом мозга и большей гиперинтенсивностью белого вещества. Учёные объясняют, что белое вещество связано с различными когнитивными функциями, такими как память и внимание.