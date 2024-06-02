Американские ученые рассказали, как по силе рукопожатия определить начало диабета

Американские ученые опубликовали исследование, согласно которому с помощью рукопожатия можно определить начальную стадию сахарного диабета. Результаты появились в свежем номере журнала «American Journal of Preventive Medicine».

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По данным издания, исходя из силы рукопожатия можно понять, что началось эндокринное заболевание. Как оказалось, одним из первых симптомов сахарного диабета является мышечная слабость. И благодаря этому симптому можно своевременно начать лечение.

Ученые создали специальную шкалу, учитывающая пол, возраст и массу тела человека и силу его рукопожатия. Данное исследование прошли 5 000 мужчин и женщин, возраст которых составлял от 20 до 80 лет. Предоставили они ученым и информацию о силе рукопожатия.

Исследователи рассчитали «точки отсечки» исходя из окружности талии, образа жизни и других факторов и измерили силу рукопожатия. И если сила рукопожатия была низкой, то человек проходил дополнительные обследования на наличие диабета.