Американские ученые рассказали, как по силе рукопожатия определить начало диабета
Американские ученые опубликовали исследование, согласно которому с помощью рукопожатия можно определить начальную стадию сахарного диабета. Результаты появились в свежем номере журнала «American Journal of Preventive Medicine».
По данным издания, исходя из силы рукопожатия можно понять, что началось эндокринное заболевание. Как оказалось, одним из первых симптомов сахарного диабета является мышечная слабость. И благодаря этому симптому можно своевременно начать лечение.
Ученые создали специальную шкалу, учитывающая пол, возраст и массу тела человека и силу его рукопожатия. Данное исследование прошли 5 000 мужчин и женщин, возраст которых составлял от 20 до 80 лет. Предоставили они ученым и информацию о силе рукопожатия.
Исследователи рассчитали «точки отсечки» исходя из окружности талии, образа жизни и других факторов и измерили силу рукопожатия. И если сила рукопожатия была низкой, то человек проходил дополнительные обследования на наличие диабета.