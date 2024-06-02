Найдена новая польза тестостерона для мужчин

Более высокое содержание тестостерона в крови связано со снижением риска развития диабета 2-го типа у мужчин младше 65 лет. Это показало исследование, представленное на собрании Эндокринного общества ENDO 2024.

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Ученые проанализировали данные 1315 мужчин в возрасте от 35 до 85 лет. На момент начала исследования у них не было диабета или рака, а также они не принимали тестостерон. Через пять лет у 110 мужчин развился диабет 2-го типа.

У мужчин в возрасте до 65 лет с ожирением или избытком веса риск развития диабета был ниже при более высоком уровне тестостерона. Защитного эффекта не наблюдалось у людей старше 65 лет.

Ученые сделали поправку на известные факторы, которые влияют на риск диабета 2-го типа, включая возраст, окружность талии, уровень сахара в крови, наследственность, курение, употребление алкоголя, физическую активность и прием лекарств.