Новый способ изменения чувствительности к вкусам может помочь похудеть

Вещество семаглутид — основной компонент Оземпика, революционного лекарства для лечения диабета и ожирения. В новом исследовании ученые выяснили, что он может повышать чувствительность человеческого языка к разным вкусам, меняя активность генов. Это показало исследование, представленное на собрании Эндокринного общества ENDO 2024.

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В эксперименте приняли участие 30 женщин с выраженным ожирением. Половина принимала семаглутид, а остальные — плацебо, то есть препарат без активных веществ. В течение 16 недель исследователи измеряли вкусовую чувствительность участниц с помощью тест-полосок. Также они использовали функциональную МРТ, чтобы измерить реакцию мозга на сладкий раствор. В тканях языка участниц проанализировали активность генов.

У принимавших семаглутид наблюдались изменения в восприятии вкуса и ответе мозга на сладкий раствор. Также изменили активность гены EYA, PRMT8, CRLF1 и CYP1B1, которые связаны с чувствительностью к вкусам и обновлением вкусовых рецепторов на языке.

Люди с ожирением часто менее чувствительны к разным вкусам, из-за чего они стремятся есть сладкую и калорийную пищу. Результаты новой работы помогут врачам найти способы коррекции вкусовых предпочтений у людей с ожирением.