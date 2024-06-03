Ученые из Пскова и Витебска создали нейросеть, выявляющую онкозаболевания

Ученые Псковского государственного университета (ПсковГУ), который является опорным вузом Псковской области совместно с коллегами из Витебского государственного университета имени Машерова в рамках программы "Приоритет 2030" начали создавать первую российско-белорусскую нейросеть, позволяющую выявлять рак шейки матки. Для региона это крайне актуальная тема, так как эта патология является одной из самых распространенных среди онкологических заболеваний в Псковской области, сообщил ТАСС проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал.

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"Наш вуз участвует в программе "Приоритет 2030", кроме того, мы начали развивать конкретные научные проекты с Белоруссией. Одним из основных партнеров в этом плане является Гомельский государственный университет имени Скорины и Витебский государственный университет имени Машерова. С коллегами из Витебска нам удалось разработать уникальный проект: по сути, уже можно говорить о том, что российские и белорусские ученые начали создавать нейросеть, выявляющую онкологические заболевания, в первую очередь - рак шейки матки. Сейчас проводим обучение этой нейросети", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что нейросеть будет использоваться в онкологическом центре Псковской области, который является ведущим медучреждением региона. Эту систему врачи смогут использовать для повышения точности постановки диагнозов.

"У нас здесь, в Пскове, существует медицинский факультет, который работает непосредственно с областным онкоцентром и уже обладает внушительной базой данных по срезам тканей для определения рака шейки матки. Это распространенный вид онкологического заболевания, при операции врачи делают срез, и гистолог должен определить, есть ли там патология. Ставить диагноз нужно очень оперативно. И разработанный искусственный интеллект позволяет делать это по сути в режиме реального времени", - уточнил проректор ПсковГУ.

По его словам, создание этого искусственного интеллекта стало возможным благодаря тому, что псковский вуз и его белорусские коллеги смогли объединить исследования в сфере математического моделирования и опыт специалистов-медиков.

"У белорусских ученых очень хорошая математическая группа, которая занимается математическим моделированием и нейросетевым анализом. И это наш общий проект, мы делаем первичную обработку срезов тканей, делаем фотографии, обрабатываем информацию, обучаем нейронную сеть вместе с врачами определять паталогические изменения. Уже обработано более 100 срезов, будет изучено еще несколько сотен срезов тканей", - добавил Антал.

В новость внесена правка (3 июня, 12:18 мск) - передается с изменениями в заголовке, лиде и цитате в связи уточнением информации спикером, верно - начали создавать.