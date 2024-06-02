Эндокринолог объяснила, какой холестерин помогает жить дольше

Учёные проанализировали комбинации молекулярных маркеров, отражающих различные биологические процессы в организме с точки зрения возрастных изменений. Некоторые из них используют как индикаторы здорового старения. Оказалось, что высокий уровень "хорошего" холестерина (липопротеидов высокой плотности - ЛПВП) помогает долголетию. Об этом рассказала врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

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"Под здоровым старением здесь понимается достижение 70-летнего возраста без развития каких-либо хронических заболеваний, таких как диабет, ишемическая болезнь сердца или рак", - пояснила доктор Павлова.

В длительном исследовании участвовали почти 2,5 тысячи человек в возрасте 34-65 лет. Информация о состоянии их здоровья и наличии хронических заболеваний обновлялась каждые два-три года. Особое внимание уделялось маркерам, которые отражали углеводный и жировой обмен веществ, функцию печени и почек, чувствительность к инсулину и наличие хронического воспаления. В результате ученые назвали признаки здорового долголетия:

Высокий "хороший холестерин" (ЛПВП);

Повышенный уровень адипонектина - гормона, обладающего выраженным противовоспалительным действием и удерживающего развитие воспаления жировой ткани и чрезмерное накопление жира;

Высокая концентрация инсулиноподобноно фактора роста-2 наряду с низким уровнем триглицеридов (простых жиров).