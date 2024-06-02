Ученые установили связь между физической активностью и онкологией

Учёные китайского университета Сучжоу в ходе специальных исследований установили, что физическая активность помогает укреплять иммунитет, повышает устойчивость к вирусным инфекциям, а также предотвращает развитие онкологических заболеваний.

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Согласно их данным, регулярные занятия спортом стимулируют выработку интерферонов первого типа, являющимися белками иммунной системы и участвующие в защите от инфекций, в том числе от гриппа и герпеса, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс».

Кроме того, они помогают бороться с онкологией, а также непосредственно предотвращают появление рака

При этом учёные установили, что спортом нужно заниматься на регулярной основе, а спонтанные тренировки результатов могут не принести.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», учёные озвучили простой способ предотвратить рак.