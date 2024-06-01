Раскрыты подробности о тестировании препарата для выращивания зубов

Исследование нового японского препарата, предполагаемо способного стимулировать рост зубов, начнется осенью 2024 года. Переход от испытаний на животных к испытаниям на людях запланирован менее чем на 12 месяцев. Информация об этом появилась в издании Pro Город будущего.

Отбор участников будет строгим: специалисты больницы Киотского университета привлекут всего 30 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, у которых отсутствует хотя бы один зуб. Именно в медицинском учреждении пройдут основные испытания препарата.

Через 11 месяцев к исследованию присоединятся дети от 2 до 7 лет, у которых отсутствуют как минимум 4 зуба из-за врожденной патологии.