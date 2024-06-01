Ученые создали «живую биоэлектронику» для лечения кожных заболеваний

Ученые из лаборатории профессора Божи Тиана сделали значительный шаг в объединении электроники с живыми тканями. Они разработали прототип устройства, которое назвали «живой биоэлектроникой». Этот прибор сочетает в себе живые клетки, гель и электронные компоненты, что позволяет ему интегрироваться с живыми тканями.

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Исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, что устройства, состоящие из сенсоров, бактериальных клеток и геля из крахмала и желатина, могут непрерывно мониторить и улучшать симптомы, подобные псориазу, без раздражения кожи.

В тестах на мышах было обнаружено значительное снижение симптомов кожных заболеваний. Это устройство, названное платформой ABLE, может использоваться до полугода и легко хранится в замороженном виде.

Исследователи надеются, что эта технология сможет лечить не только кожные заболевания, но и ускорять заживление ран у диабетиков, а также находить применение в кардиологии и нейростимуляции.