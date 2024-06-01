Ранние проблемы с памятью назвали признаком развития болезни Альцгеймера

Новое исследование предполагает, что субъективное снижение памяти, когда люди сообщают о проблемах с памятью, может быть ранним признаком болезни Альцгеймера. Исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало, что у людей, которые сообщали о проблемах с памятью, а также у их партнеров, подтверждавших эти проблемы, наблюдался более высокий уровень тау-связей в мозге, они являются отличительной чертой болезни Альцгеймера, наряду с амилоидными бляшками.

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В исследовании приняли участие более 600 когнитивно нормальных взрослых, у некоторых из которых был повышен уровень амилоида, что увеличивало риск развития болезни Альцгеймера. Участники и их партнеры заполнили опросники, оценивающие субъективное снижение когнитивных способностей. У людей с более высоким уровнем проблем с памятью, о которых они сами сообщали, и у тех, чьи партнеры подтверждали эти опасения, также наблюдался более высокий уровень тау-связей при сканировании мозга.

Эта связь была особенно сильной у людей с повышенным уровнем амилоида, что позволяет предположить, что субъективное ухудшение памяти может быть ценным инструментом раннего выявления болезни Альцгеймера, особенно по мере появления новых методов лечения, модифицирующих болезнь.

Однако к недостаткам исследования можно отнести преимущественно «белую и высокообразованную популяцию», что подчеркивает необходимость проведения дальнейших исследований с участием различных групп населения, пишут ученые.

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