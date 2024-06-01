Ученые из Приморья разработали обезболивающее на основе яда

Эффективное обезболивающее средство без использования наркотических анальгетиков создали специалисты Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН совместно с коллегами из передовой инженерной школы ДВФУ.

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Ученые обнаружили особый пептид, выделенный из яда актинии, или морской анемоны. Помимо обезболивающего эффекта, полученное вещество обладает противовоспалительным действием и способно понижать температуру тела. При этом препарат не вызывает зависимости. Кроме того, оказалось, что он может применяться при лечении кожных заболеваний.

Важно и то, что команда ученых смогла не просто выделить вещество из яда, но и получила конструкцию его генома. Таким образом, для создания медикамента не придется добывать морских обитателей.

В настоящее время продолжаются доклинические испытания будущего лекарственного средства.