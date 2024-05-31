Ученые назвали маловероятной передачу вируса АЧС через корма

Группа из нескольких европейских исследователей выяснила, что распространение африканской чумы свиней (АЧС) через корма может случиться только в крайнем случае. К таким выводам учёные пришли в ходе эксперимента, о котором говорится в публикации на официальном сайте немецкого Института Фридриха Леффлера (FLI).

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Исследование проводилось Европейским агентством по безопасности продуктов питания (EFSA) на базе самого немецкого вуза и Государственной ветеринарной службы Швеции (SVA). Его актуальность связана с активным распространением вируса этой опасной болезни как на территории Европы, так и в других странах. Целью научной работы стало выяснить, может ли вызывающий болезнь патоген передаваться через пищу, воду и другие механические переносчики.

В ходе эксперимента учёные использовали в качестве кормов и подстилки 14 видов сельхозпродукции и побочных продуктов от неё. Это естественные корма (сено, солома, трава, травяной силос и кукурузный силос), альтернативные (кора, торф и щепа), а также сельхозкультуры (пшеницу, ячмень, овёс, рапс, картофель и кормовую свеклу). Всем эти материалы были загрязнены вирусом АЧС и хранились при пяти различных температурах в течение девяти месяцев. В течение всего этого времени исследователи проверяли образцы на остатки тех или иных вирусных ДНК или наличие инфекционных агентов.

По словам сотрудника FLI и координатора проекта Сандры Бломе, результаты проверки показали отсутствие инфекционного агента во всех 14 образцах уже через короткий промежуток времени. Причём такое наблюдалось даже при большом количестве добавляемого возбудителя. Также учёный отметила, что в некоторых образцах кормовой свеклы и картофеля, хранившихся в холоде, спустя более продолжительное время вирус всё же был обнаружен. Её коллега, профессор Андреас Хенсель объяснил это тем, что вирус АЧС хорошо сохраняется в холодной и влажной среде. По словам Хенселя, этот проект позволил учёным полностью закрыть важный пробел в знании о роли корма для передачи вируса АЧС.