Безопасный для кишечника антибиотик создали ученые

Ученые из Иллинойсского университета Урбане-Шампейне (США) создали новый антибиотик, который не уничтожает полезную микрофлору кишечника. Такое лекарство позволяет избежать побочных эффектов при терапии.

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Антибиотики помогли спасти множество жизней. Однако они уничтожают не только болезнетворные, но и полезные бактерии и нарушают микробиом кишечника, необходимый для поддержания здоровья. После курса антибиотиков люди могут стать более уязвимыми к различным инфекциям. Также в последние годы появились устойчивые к антибиотикам патогены, что еще больше усложняет их применение.

Ученые из Иллинойсского университета заявили, что создали препарат нового поколения. По их словам, он борется с бактериальными инфекциями с множественной лекарственной устойчивостью, но не влияет на здоровые бактерии.

Лекарство направлено на подавление системы Lol (локализации липопротеинов). Она является важным механизмом для грамотрицательных бактерий, так как обеспечивает транспортировку липопротеинов из внутренней мембраны во внешнюю и способствует росту бактерий.

Эта система генетически отличается у вредных и полезных бактерий. Химический состав нового лекарства учитывает эти различия. Эксперименты показали, что препарат смог уничтожить до 90% бактерий E. coli, K. pneumoniae и E. cloacae, устойчивых ко многим антибиотикам. Лечение спасло 100% мышей с сепсисом и 70% мышей с пневмонией. При этом богатство и разнообразие полезных микробов во время терапии не изменилось, сообщает Nature.

Ранее ученые выявили новый класс антибиотиков. Открытие стало первым в своем роде за последние десятилетия.