Корейский ученый подтвердил, что астрология является лженаукой

В конце 2023 года РАН объявила астрологию лженаукой, подчеркнув, что ее утверждения не имеют научного обоснования и не могут быть проверены экспериментально. Несмотря на это, популярность гороскопов и других предсказаний остается высокой. Однако теперь ситуация может кардинально измениться.

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Астрология возникла в древние времена, когда люди начали изучать небесные тела и связывать их движение с событиями на Земле. В последствии астрологи научились предсказывать будущее и объяснять сложные явления жизни, но их утверждения не подтвердились научно.

Исследование Мохсена Джошанлу на основе большой выборки показало, что знаки зодиака не влияют на психическое благополучие людей. Для анализа он использовал данные почти 13 000 человек и не обнаружил статистически значимого влияния знаков зодиака на различные показатели благополучия. Даже после проведения дополнительного анализа сравнения со случайной величиной, он пришел к выводу, что астрология не способна предсказывать судьбу или влиять на жизнь человека.

Ранее депутат Николаев сказал, что астрологов и медиумов нужно исключить из законодательства. Также в школе Екатеринбурга для старшеклассников ввели платные дополнительные занятия по эзотерике.