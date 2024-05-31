Уральские ученые выявили пять типов женщин-убийц

В Юридическом институте Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) назвали пять типажей личностей женщин, которые совершали самые громкие преступления в российской истории.

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Исследователи назвали пять основных профилей таких убийц: «женщины-мстительницы», «кровавой барыни», корыстолюбивый и семейный типы, тип, идущий на преступление под влиянием мужчин. Об исследовании сообщает Ura.ru.

К «мстительницам» отнесли «зюзинскую маньячку», учителя физкультуры техникума Марию Петрову, чьими жертвами становились только мужчины. Она вымещала нехватку любви и изнасилование в детстве на невинных гражданах.

Примером «кровавой барыни» стала помещица Дарья Салтыкова, известная как Салтычиха. Она замучила 140 крестьян.

«Семейный» тип убийц – это те, кто совершают подобные поступки, чтобы помочь родным и близким. К ним отнесли Ирину Гайдамачук, ее называли «Раскольниковым в юбке». Женщина убивала одиноких старушек.

Корыстолюбивый тип женщин-убийц идет на преступления не из-за травм в детстве, а из-за черт характера – амбициозности, властности, хитрости и отсутствия принципов. В число таких ученые занесли Инессу Тарвердиеву, которая промышляла разбоями в Ставропольском крае.

Тип, попавший под влияние мужчин, – это часто неуверенные в себе и ведомые, а также тревожно-мнительные личности. Подобные характеристики могли складывать под влиянием травли, подавления, жестокого обращения и отвержения.