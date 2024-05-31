Фитнес-тренер Идуш рассказала, как утолить жажду в жару

Для того, чтобы избежать обезвоживания в жару, организму нужно повышенное количество жидкости. Так, если рекомендованная врачами суточная норма потребления воды и других напитков составляет порядка 2 литров, то в зной этот показатель выше.

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Однако не все напитки одинаково полезны в жару. По словам фитнес-тренера, мастера спорта по спортивному черлидингу Иванны Идуш, существует как минимум пять напитков, недопустимых для употребления в зной, сообщает «Доктор Питер».

Так, специалист настоятельно рекомендовала отказаться от употребления кофе, который обладает сосудорасширяющим эффектом. Поскольку в жару сосуды и без того испытывают повышенную нагрузку, кофе может вызвать ухудшение самочувствия. Кроме того, этот напиток является мочегонным, что в жару усилит потерю жидкости и вызовет обезвоживание. По той же причине Фидуш советует отказаться от спиртного.

Эксперт также посоветовала ограничить употребление сладких газировок. Вместо утоления жажды они вызовут обратный эффект, поэтому пить захочется еще сильнее.

Часто при жаркой погоде в надежде охладиться люди стремятся выпить ледяную воду. Этого категорически делать не стоит, подчеркнула специалист.

Холодная вода приведет к повышенному потоотделению, вместе с которым организм будет терять влагу. В результате это вызовет обезвоживание, предупредила Федуш.

В качестве напитков, которые действительно полезны в жаркую погоду, тренер назвала охлажденные морсы, воду комнатной температуры, несладкий чай и ягодный компот.

При этом не рекомендуется выпивать большое количество жидкости за раз. Лучше всего пить часто, но по чуть-чуть. При этом это нужно делать даже тогда, когда нет чувства жажды. Федуш отметила, что человек может не заметить обезвоживания, пока симптомы не станут явными.

Напомним, по данным врачей – обезвоживание – причина развития ацидоза. Это состояние обусловлено потерей вместе с жидкостью полезных солей, в результате чего происходит нарушение кислотно-щелочного баланса.

Ранее кандидат медицинских наук, невролог-вегетолог из «Клинического центра вегетативной неврологии» Елена Беленко поделилась советами, как пережить жару. А гастроэнтеролог посоветовал безопасную схему известной диеты.