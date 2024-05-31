Страшные отголоски: Ученые обнаружили опасные последствия ковида

Ученые и медики со всего мира продолжают изучать влияние на организм перенесенного ковид. Опрос показал, что столкнувшись с болезнью, 57 % переболевших испытывают проблемы со здоровьем, порядка 50% жалуются на респираторные осложнения, 15% - на когнитивные, 24% - на психические нарушения.

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Так, уже известно, что коронавирусная инфекция оказывает влияние на работу сердца, легких, центральной нервной системы и даже зрения.

По последним данным ученых, при длительном присутствии антигена SARS-CoV-2 в глазах возникают различные опасные заболевания. Например, зараженных вирусом мышей развивались микроаневризма сетчатки, окклюзия артерий, разрыв глазных сосудов.

Теперь ученые заявили, что обнаружили доказательство влияния коронавируса на работу щитовидной железы.

Открытие сделали российские ученые. В частности, в КФУ им. В. И. Вернадского в ходе изучения последствий пандемии обнаружили, что у SARS-CoV-2 есть те же молекулы, что и в щитовидной железе.

По словам заведующего лабораторией Евгении Зяблицкой, после заражения коронавирусом иммунная система человека, нацеленная на вирус, начинает стимулировать щитовидную железу клетками или иммунными комплексами. В результате запускается реакция, обусловленная усиленной выработкой гормонов.

Чаще всего это вызывает тиреотоксикоз и токсическую аденому. При этом болезнь может развиться как в короткие сроки после заражения коронавирусом, так и спустя несколько лет. В группе риска находятся не только женщины, более подверженные гормональным нарушениям, но и мужчины.

В некоторых случаях патология в работе щитовидной железы приводит к развитию онкозаболевания. Так, по словам Зяблицкой, в 2023 году число пациентов, у которых выявили рак щитовидной железы, выросло. Правда, ученые пока не знают, связан ли рост заболеваемости с влиянием на щитовидную железу SARS-CoV-2, или же объясняется более частым обращением пациентов к врачам.