Созданы смарт-часы, которые анализируют состав человеческого пота

Созданы smart-часы, которые анализируют состав человеческого пота в режиме реального времени
Китайские инженеры разработали гаджет для анализа химического состава секрета потовых желез.
По данным журнала ACS Nano, устройство выполнено в формате умных часов. Датчики и сенсоры анализируют и изучают человеческий пот. Так, в ходе исследования становится известен уровень ионов калия, натрия и кальция. Измерение и мониторинг происходит в режиме реального времени на протяжении 6 месяцев. Разработчики уверены, что их устройство работает лучше имеющихся аналогов. Полученные данные помогут людям выстроить грамотную программу ЗОЖ и повысить качество уровня жизни пользователя.
До этого гаджеты могли измерять уровень:
- глюкозы, мочевины, молочной кислоты и др;
- маркеры стресса или дефицита витаминов.
Ранее нашли способ мониторинга здоровья через пот без физических упражнений при помощи гибкого устройства на коже.