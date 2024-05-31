Ученые выявили новый способ улучшить здоровье сердца

Соблюдение режима помогает обратить вспять старение сердца.

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По данным журнала JACC, функционал генов в течение жизненного цикла человека может изменяться. За этот процесс отвечают особые метильные матки (спецмодификация ДНК).

При помощи опросника Life's Essential 8 исследователи проанализировали связь метилирования ДНК и состояния сердечно-сосудистой системы человека.

За время эксперимента (11-14 лет) ученые применяли шкалу снижения риска сердечных заболеваний Life's Essential 8 на 13 баллов, если подопытные вели щадящий для здоровья образ жизни. В конечном итоге, это приводило к улучшению прогноза по выживаемости на 35%, а для генетически предрасположенных к таким патологиям - на 40%.

Исследование показало, что активность генов напрямую зависит от ЗОЖ и нормальной работой сердечной деятельности.

Ранее стало известно, что кардиолог Гинзбург рекомендовал людям с больным сердцем ограничить употребление соли.