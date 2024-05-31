Создан метод сращивания костей и хрящей

Успеха добились ученые из Техасского университета A&M (США).

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По данным журнала Advanced Science (AdvSci), исследователи изучили потенциал неорганических ионов в процессах регенерации тканей. В основе метода лежал опыт древних культур в терапии патологий минеральными веществами.

Американские ученые применили при терапии скелетно-мышечной системы наноматериалы, наносиликаты. Как стало известно из экспериментов, эти частицы неплохо помогают при восстановлении костей и хрящей, активируя стволовые клетки за счет неорганических ионов.

« Это имеет решающее значение для стимулирования контролируемого и устойчивого роста костей, что является серьезной проблемой в современных регенеративных методах лечения», — заявил один из авторов проекта, доктор Ахилеш Гахарвар.

Ученые выразили надежду, что новые неорганические материалы и возможности 3D-биопечати продвинут создание костных имплантов для черепно-лицевой реконструкции, минуя белковую терапию. Последняя часто приводит к возникновению онкологии.

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