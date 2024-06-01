Ученые создали метод обнаружения «одиноких» молекул

Исследователи из Университета Висконсина-Мэдисона разработали высокочувствительный метод обнаружения и профилирования отдельных молекул. Этот метод, о котором подробно рассказано в журнале Nature, использует оптический микрорезонатор для улавливания света и взаимодействия с молекулами, что позволяет получить беспрецедентное представление о поведении молекул, не изменяя их естественного состояния.

Прорыв, совершенный командой под руководством профессора Рэндалла Голдсмита, позволяет обнаруживать молекулы и определять их характеристики, такие как движение и форма, в течение нескольких секунд. Это достижение может оказать значительное влияние на такие области, как открытие лекарств и разработка современных материалов, благодаря лучшему пониманию молекулярных взаимодействий.

Новый метод обещает более быстрый и точный анализ по сравнению с традиционными методиками, которые требуют больших образцов и длительных процессов. Получив патент, команда намерена усовершенствовать устройство и изучить возможности его применения в спектроскопии и других областях.