Ученые выявили показатели здорового старения

В ходе исследования, проведённого под руководством профессора, доктора Красимиры Александровой в тесном сотрудничестве с Немецким институтом питания человека Потсдам-Ребрюке (DIfE), удалось обнаружить полезную информацию о здоровом старении. Результаты работы опубликованы в журнале Age and Aging.

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Команда учёных в рамках нового исследования проанализировала конкретные комбинации молекулярных маркеров, отражающих различные биологические процессы, как возможные индикаторы здорового старения. Особое внимание уделялось биомаркерам крови.

Результаты исследования показали, что люди, которые в пожилом возрасте не имеют хронических заболеваний, — это те, кто поддерживает оптимальные уровни определённых комбинаций метаболических веществ, связанных с чувствительностью к инсулину и воспалением, на поздних этапах жизни.

Для проведения научной работы были собраны данные у группы пожилых людей, которые участвовали в исследовании EPIC-Potsdam (EPIC: European Prospective Investigation of Cancer and Nutrition). Всего их было 27 548 человек в возрасте от 34 до 65 лет, собрана информация была в период с 1994 по 1998 год в Потсдаме и его окрестностях.

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В рамках исследования здоровое старение определялось как достижение 70-летнего возраста без развития каких-либо хронических заболеваний, таких как диабет, ишемическая болезнь сердца или рак.

Оказалось, что люди, у которых поддерживались высокие концентрации холестерина липопротеинов высокой плотности, известного как «хороший холестерин», гормона жира адипонектина и белков, связывающих инсулиноподобный фактор роста-2, наряду с низким уровнем триглицеридов, имели больше шансов жить без хронических болезней по сравнению со сверстниками.

Также работа показала, что на профили полезных биомаркеров может влиять индивидуальное поведение человека. Например, поддержание здорового веса, отказ от курения и сбалансированное питание, особенно отказ от сильно переработанного и красного мяса, включение в диету большого количества различных фруктов и овощей.