Ученые доказали пользу от фотографирования еды

Австралийские ученые из Университета Кертина в Перте выяснили, что фотографирование еды и публикация помогает сбалансировать питание людей. Исследование опубликовано в научном издании American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

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В ходе эксперимента участники сравнили различные методы, чтобы вспомнить, что они ели за последние 24 часа. Одним из способов стали фотоснимки блюд, сделанные с помощью мобильного приложения Food Record. Другая группа просто старалась запомнить, что у них было на завтрак, обед и ужин. Затем все собранные данные проанализировал ученый-диетолог.

Исследование показало, что точность данных о потреблении пищи была намного выше у группы, которая фотографировала то, что они ели, по сравнению с участниками, которых просили запомнить, что они ели.

По словам команды, фотофиксация своего рациона позволила быстро и относительно точно оценивать пищевую ценность продуктов. В дальнейшем специалист планируют разработать инструмент искусственного интеллекта, который будет следить за питанием и при необходимости давать рекомендации по его улучшению.