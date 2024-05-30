Ученые нашли атеросклероз у 37% древних мумий со всех уголков Земли
По данным организации Eurac Research (Больцано), эксперты проанализировали анализы 237 взрослых мумий из разных уголков мира. При этом использовали метод компьютерной томографии. Любопытно, что снимки показали 37% “больных” атеросклерозом мумий.
Также информация по 22 мумифицированным телам показала у них генетическую предрасположенность к атеросклеротическим патологиям, подчеркнули исследователи.
«Мы видим, что атеросклероз – это не просто болезнь нашего времени: Эци был одной из двух мумий с наиболее явной генетической предрасположенностью к атеросклерозу, а ему 5 300 лет, так что мы являемся носителями этой предрасположенности как минимум столько же», — заявила молекулярный генетик Кристина Вурст из Eurac Research.
Ранее стало известно, что египтяне начали лечить рак 4 000 лет назад.