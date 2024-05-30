Стоматолог назвал губительные для белизны зубов продукты и привычки

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Клинические испытания лекарства, способного восстанавливать зубы, начнутся в Японии уже в сентябре — меньше, чем через год после успешных тестов на животных. Если все пойдет по плану, препарат появится в продаже в 2030 году. Об этом сообщается на сайте больницы Китано.

Испытания пройдут в Университетской больнице Киото с сентября 2024 по август 2025 года. В них примут участие 30 мужчин в возрасте от 30 до 65 лет, у которых отсутствует как минимум один коренной зуб.

«Мы хотим помочь тем, кто страдает от потери или отсутствия зубов. Пока не существует подхода, способного решить проблему раз и навсегда, но ожидания людей в этом смысле очень высоки», — сказал ведущий автор исследования, молекулярный биолог и стоматолог Катсу Такахаси.

Препарат, который вводится внутривенно, позволил вырастить новые зубы у хорьков и мышей без серьезных побочных эффектов. Лекарство деактивирует белок, связанный с геном-1 сенсибилизации матки (USAG-1), подавляющим рост зубов. Это стимулирует передачу сигналов костного морфогенетического белка (BMP), который запускает образование новой костной ткани. Мыши и хорьки обладают почти теми же свойствами USAG-1, что и люди, именно поэтому их и выбрали для испытаний.

После завершения первого этапа тестирования лекарство испытают на пациентах от 2 до 7 лет, у которых с рождения нет по крайней мере четырех зубов. Врожденное отсутствие зубов — редкое генетическое отклонение, поражающее 1% людей. Сейчас команда набирает сотрудников для участия в испытаниях фазы IIa. Затем организаторы исследования планируют распространить его на людей, потерявших зубы из-за внешних причин.

Авторы технологии рассчитывают, что препарат будет применяться не только при врожденных заболеваниях, но и у всех, кто потерял зубы в любом возрасте. В случае успеха эта терапия будет доступна пациентам, у которых нет зубов на протяжении шести лет.

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