Ученые выяснили, что высокая температура улучшает регуляцию глюкозы в крови

Ученые из Уайчжунского сельскохозяйственного университета в Китае обнаружили, что воздействие высоких температур снижает уровень глюкозы в крови и улучшает восприимчивость клеток к инсулину у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Life Metabolism.

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В рамках эксперимента ученые подвергли мышей с ожирением воздействию высоких температур (40°C). Исследователи стремились понять, как нахождение в жарких условиях повлияет на клеточный метаболизм грызунов. Оказалось, что высокая температура воздуха поспособствовала запуску нескольких процессов, в числе которых было снижение уровня сахара в крови.

Кроме того, у грызунов повысилась чувствительность клеток к инсулину. Это показатель характеризует корректность работы инсулиновых рецепторов, участвующих в распределении глюкозы из пищи в организме

Ученые установили, что в основе такого эффекта лежат механизмы метаболизма сфинголипидов. Это сложный процесс, который включает сотни молекулярных видов и метаболических путей. В их числе деградация церамидов - расщепление липидов (жироподобных молекул), которые отвечают за метаболизм жирных кислот в митохондриях и играют центральную роль в развитии ожирения.