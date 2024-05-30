Биолог заявил, что все животные обладают сознанием и чувствами

Российский биолог-эволюционист считает, что животные обладают чувствами и сознанием. Более того, «социальные эмоции» могут демонстрировать некоторые виды насекомых и рыбы.

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Мнение, что животные не могут чувствовать и не обладают сознанием, ошибочно, уверена биолог-эволюционист, эпигенетик, профессор Тель-Авивского университета Ева Яблонка.

По ее словам, они не только обладают всеми этими качествами, но и способны на сложные когнитивные процессы.

В частности, если говорить о феноменальных способностях, базой которых являются чувственное восприятие красного цвета, боли и так далее, то животные могут отличать красное и белое, а также чувствовать боль. Несмотря на то, что они не могут представить виртуальные, воображаемые события, животные все равно обладают базовым феноменальным сознанием.

В качестве примера Яблонко привела пример животных, которые держатся группами. Для успешного взаимодействия друг с другом им необходимо проявлять «социальные эмоции». Этой способностью обладают даже некоторые виды насекомых и рыбы.

В дальнейшем эволюция сознания, по словам исследовательницы, ведет к появлению более разнообразных и глубоких чувств, пишет РИА Новости.

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