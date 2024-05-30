В Японии готовятся провести испытания технологии по выращиванию зубов

В сентябре японские ученые проведут первые испытания, в рамках которого попытаются вырастить зуб у взрослого добровольца.

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В Японии разработали новую методику восстановления зубов. Ее уникальность заключается в том, что пациенту не вживляют искусственный зуб, а выращивают родной на месте утерянного.

Проект Toregem Biopharma, финансируемый Киотским университетом, начнет клинические испытания на здоровых взрослых.

Сначала в рамках испытаний отберут 30 здоровых добровольцев в возрасте от 30 до 64 лет. Главное условие, чтобы у них отсутствовал хотя бы один коренной зуб. После им введут лекарство, которое блокирует белок USAG-1. Именно его считают основной причиной торможения роста зубов.

В результате у добровольца на месте отсутствующего зуба должен вырасти новый. Проведенные на животных эксперименты показали высокую эффективность препарата. При этом никаких побочных эффектов выявлено не было.

Если испытания пройдет успешно, лекарство будут использовать при восстановлении зубов у пациентов с врожденными аномалиями и дефектами зубов.

Первая фаза испытаний начнется в сентябре текущего года и продлится примерно два года. В продажу лекарство может поступить через шесть лет, пишет New Atlas.

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