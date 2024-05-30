Ученые выяснили, что сон под тяжелым одеялом положительно влияет на его качество

Люди, которые предпочитают спать под тяжелым одеялом, лучше высыпаются и реже страдают от бессонницы.

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Ученые выяснили, как тяжелое одеяло влияет на качество сна. Для этого американские специалисты провели эксперимент с участием 120 добровольцев, которые имели высокие риски развития психологических заболеваний.

В частности, у них наблюдалась депрессия, биполярное расстройство, синдром дефицита внимания и гиперактивность, а также генерализованное тревожное расстройство.

Участников эксперимента разделили на две группы, одна из которой спала под тяжелым одеялом, другая – с обычным.

Как говорится в Journal of Clinical Sleep Medicine, результаты показали, что 60% тех, кто спал под тяжелым одеялом, почувствовали улучшения и стали высыпаться. Среди участников второй группы изменения сна не были зафиксированы.

Напомним, в экспериментах на мышах было установлено, что их мозг активнее избавляется от вредных веществ именно в период бодрствования. Также стали известны особые микроорганизмы, влияющие на развитие неврологических заболеваний.