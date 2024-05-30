Ученые предположили, что брокколи могут снизить риск развития рака

Учёные выяснили, что брокколи может снизить риск развития рака. Для этого команда исследователей из Испанской академии питания и диетологов изучила несколько десятков научных статей. Их интересовало, есть ли связь между употреблением брокколи и риском развития рака. Оказалось, что основное значение имеет то, как часто человек ест этот овощ.

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Брокколи и рак

Учёные выяснили, что при редком употреблении брокколи (от 1 раза в неделю до 3 в месяц) риск распространённости рака выше. Совсем по-другому оценили регулярное употребление брокколи, то есть несколько раз в неделю. В этом случае риск развития онкологических заболеваний ниже.

Но учёные учли только фактор частоты потребления этого овоща, поэтому результаты несут лишь оценочный характер.

Почему это работает именно так, пока неизвестно. Нужны новые исследования.

По мнению учёных, дело может быть в том, что в составе брокколи есть мощные антиоксиданты — сульфорафан и мирозиназа. Антиоксиданты — это природные или искусственные соединения, которые помогают предотвратить повреждение клеток в организме.

Самые полезные овощи

В день человеку нужно съедать около 300 г овощей и 200 г фруктов, рассказала эндокринолог, диетолог Екатерина Иванникова.

Врач перечислила 12 самых полезных. Брокколи, кстати, тоже попала в этот список.