Названы предпосылки отказа от вождения автомобиля у пожилых людей

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета изучили факторы, которые влияют на прекращение вождения автомобиля у людей пожилого возраста. Предикторами оказались женский пол, развитие когнитивных нарушений и более низкие результаты по когнитивным тестам.

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"Оценивались данные 283 участников со средним возрастом – 72 года. Все они садились за руль хотя бы раз в неделю. Участники проходили когнитивные тесты в начале исследования, а затем каждый год в течение пяти лет. Также им проводилось ПЭТ-КТ головного мозга и анализ спинномозговой жидкости в начале исследования, а затем каждые 2-3 года. За время исследования 24 человека перестали водить автомобиль, 15 человек умерли, у 46 развились когнитивные расстройства", – сообщает Медвестник.

Анализ выявил, что из общего числа испытуемых 58% женщин перестали водить авто, тогда как мужчин – 42%. Из 48 человек, у которых развились когнитивные нарушения, 27% перестали садиться за руль, по сравнению с 4%, у которых не развились нарушения. Кроме того, 30% пожилых людей с низкими показателями когнитивных тестов перестали водить автомобиль, по сравнению с 7% людей, имеющих более высокие показатели.

Учёные сделали вывод, что принадлежность к женскому полу, развитие когнитивных нарушений и худшие результаты по когнитивным тестам можно считать факторами, предрасполагающими к прекращению вождения авто в пожилом возрасте.

Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.