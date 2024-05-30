Российские ученые решили бороться с диабетом с помощью куриных желудков

По данным журнала Food Systems, российские специалисты создали оригинальную рецептуру для терапии сахарного диабета первого типа, что в будущем позволит сократить дозу инсулина. Базой для лекарства стали куриные желудки.

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Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) уточнили, что секрет напитка в биоактивных пептидах, которые подавляют активность ферментов, регулирующих уровень сахара в крови.

«В отличие от растительного белка у животного белка более ценный аминокислотный состав, поэтому выше вероятность получить ценные активные пептиды в составе сырья с потенциальной гипогликемической активностью», — заявила доцент кафедры "Пищевые и биотехнологии" ЮУрГУ Оксана Зинина.

Куриные желудки будучи вторичным пищевым продуктом являются высокобелковым сырьем для протеиновых гидролизатов.

Пока напиток протестирован на лабораторных крысах.

Ученые уверены, что новинка даст диабетикам некоторое замещение инъекций инсулина и станет основой для нутрицевтической стратегии.

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