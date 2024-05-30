Аутизм повышает риск развития неинфекционных хронических болезней

Открытие сделали ученые из Кембриджского университета (Великобритания).

© Runews24.ru

По данным журнала Molecular Autism (MolecAut), исследователи выявили связь между расстройствами аутистического спектра (РАС) и склонностью к неинфекционным заболеваниям.

Известно, что РАС предполагает асоциальность, повторяющиеся модели поведения в работе или хобби. При этом диагноз “аутизм” ставят примерно 2,8% детей.

Ученые проанализировали влияние РАС на здоровье в долгосрочной перспективе. Группа из 2 035 человек в возрасте 16+ лет, из которых 1 176 страдали аутизмом, стали участниками опроса.

Оказалось, что чаще всего патологии в физическом состоянии органов встречались у людей с аутизмом. Такие пациенты в 2-3 раза чаще страдают от:

Расстройств ЖКТ, печени;

Ревматизма;

Болезней неврологического характера.

Часть факторов носит генетический характер, другими причинами стали: социальное положение, достаток, качество и доступность медицины.

Ранее эксперт рассказал о влиянии некачественного сна на вес и общее самочувствие.