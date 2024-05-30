Раскрыто, как недоедание влияет на организм человека

По состоянию на 18 мая от недоедания умер 31 человек, в том числе не менее 28 детей. По данным Всемирной организации здравоохранения, на юге Газы до 9% детей в возрасте до пяти лет недоедают, а на севере Газы — до четверти недоедают и до 4% страдают от серьёзного недоедания. К каким последствиям для организма это может привести?

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По данным Информационной сети по продовольственной безопасности, в прошлом году примерно 36,4 миллиона детей во всём мире страдали от острого недоедания, а 9,8 миллиона из них — от серьёзного недоедания. По оценкам ВОЗ, в 2022 году около 149 миллионов детей имели задержку роста (были слишком малы для своего возраста), а 45 миллионов имели истощение (слишком худые для своего роста). Кроме того, более 13 миллионов страдали от тяжёлого истощения.

Организм, страдающий от недоедания, должен тратить энергию на самое необходимое, например, на поддержание работы сердца и лёгких. Для этого он вынужден «экономить» на развитии других областей, включая рост в высоту. Также не будет тратиться много энергии на развитие нейронов и связей в мозгу, заживление порезов и царапин или поддержание температуры тела.

Иммунная система у недоедающего человека как бы разваливается, в результате чего он может умереть от различных инфекций.

В ходе обзора исследований, связанных с недостаточным питанием, обнаружилось, что дети, у которых вес был умеренно недостаточным для своего возраста, в два раза чаще умирали от пневмонии по сравнению с детьми со здоровым весом.

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Вылечить недоедание не так просто. Примерно 1 из каждых 5 детей, госпитализированных из-за тяжёлого недоедания, умрёт до выписки, отмечает Джерард Брайан Гонсалес, диетолог общественного здравоохранения Гентского университета в Бельгии.

Обзор многочисленных исследований, опубликованных в PLOS One в 2018 году, показал, что до 10% детей, страдающих от сильного недоедания, умирают в течение года после выписки из больницы.

Со смертью детей, которые лечились от недоедания, также были связаны воспаление и нарушение обмена веществ.

Даже когда дети выздоравливают и догоняют своих сверстников по весу, приступы недоедания могут вызвать внутренние повреждения, которые могут сохраняться годами. У них могут всё ещё сохраняться проблемы с усвоением питательных веществ, которые необходимы их организму для правильного роста и развития. Возможно, это создаёт им проблемы со здоровьем на всю жизнь.