Найден новый подход к лечению бактериальных инфекций

Вместо них использовались бактериофаги — вирусы, нападающие на бактерии, размножаясь внутри них и уничтожая патогены. Этот метод показал свою эффективность в отделении интенсивной терапии, где пациентам вводили комбинацию бактериофагов вместо антибиотиков. Отличие данного подхода от классической терапии заключается в широком спектре действия бактериофагов, охватывающем все патогены, циркулирующие в данном отделении.

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Результаты исследования показали, что выбранные бактериофаги успешно справились с бактериями, устойчивыми к множественным видам антибиотиков. У пациентов наблюдалось улучшение состояния легких и снижение уровня воспалительных маркеров в крови. Кроме того, повышенный уровень прокальцитонина, свидетельствующий о наличии инфекции в крови, также снизился после проведения фаготерапии, указывая на регресс инфекционного процесса.

Этот метод не только эффективен в лечении бактериальных инфекций, но и предоставляет новые перспективы для предотвращения их возникновения и развития.

Ранее российские ученые разработали перспективный препарат в борьбе с туберкулезом. Также из-за неправильного приема антибиотиков каждый год умирают 5 млн человек.