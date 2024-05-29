Исследователи выявили полезные свойства меда

Мед – это не просто сладость, а настоящий кладезь питательных веществ. Более 300 различных компонентов, включая витамины, минералы, антиоксиданты и бифидобактерии, обеспечивают его ценность для организма. Испанские исследователи провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что употребление меда перед сном в одной столовой ложке улучшает качество сна у 90% участников.

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В эксперименте участвовали 700 добровольцев в возрасте 40-55 лет. После трех месяцев приема меда перед сном, 650 из них отметили улучшение сна. Ученые также отметили, что мед помогает восполнить дефицит гликогена, что влияет на ночные пробуждения, снижает уровень триглицеридов и артериального давления, а также ускоряет метаболизм и способствует сжиганию жира.

Это открытие не только подчеркивает полезность меда для здоровья, но и напоминает о важности консультации с врачом перед внесением изменений в рацион. Мед – действительно удивительный продукт, обладающий множеством полезных свойств, которые известны с древних времен.

Ранее была найдена связь между питанием и сном. Также доктор Мясников призвал отказаться от синтетических витаминов.