Названа неожиданная польза розмарина

В процессе жарки мяса на мангале образуются канцерогены, которые могут спровоцировать раковые опухоли, но если положить мясо в маринад с розмарином, то биофлавоноиды нейтрализуют гетероциклические амины и сокращают риски рака, рассказала врач Елена Малышева и ее коллеги в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По словам специалистов, такой вывод был доказан при помощи науки.

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"Это не опыт чисто наблюдательный, это наука, потому что взяли разные концентрации розмарина и стали исследовать его с говяжьим фаршем сначала, делали разные температурные режимы, то есть, это та температура, при которой, по сути дела, углеводороды становятся молекулами рака. И оказалось, что от 10 до 20 процентов таких молекул будут нейтрализованными, поэтому в маринад для шашлыка надо добавлять розмарин", — сказали в программе.

Как указали медики, розмарин также возбуждает обонятельные волоски, улучшает когнитивные функции и стимулирует умственную деятельность. Кроме того, в растении содержится кальций. Также в передаче рассказали, что розмарин можно вырастить у себя на даче.

Ранее Малышева рассказала, что майонез может помочь защититься от катаракты и уберечь организм от негативного воздействия свободных радикалов. Специалисты объяснили, что это обусловлено витамином Е, который содержится в этом продукте.