Древние египтяне удаляли раковые опухоли в голове еще 4000 лет назад

Сегодня хорошо известно, что древние египтяне могли лечить некоторые болезни, бороться с переломами конечностей и даже пломбировать зубы. Но вот недавно международная группа ученых, изучив два человеческих черепа возрастом в тысячи лет, обнаружила невероятное: египтяне умели удалять раковые опухоли из головы.

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Ведущий группы исследователей, профессор Эдгард Камарос, палеопатолог из Университета Сантьяго-де-Компостела, назвал эти операции "уникальным свидетельством того, как древнеегипетская медицина пыталась бороться с раком более 4000 лет назад".

Татьяна Тондини, исследователь из Тюбингенского университета, один из авторов отчета, опубликованного в журнале Frontiers in Medicine, добавила:

"Мы видим, что древние египтяне были способны справляться со сложными переломами черепа, но лечение рака было вершиной медицинских знаний древних".

Итак, как утверждает Sky News, ученые изучили черепа из так называемой коллекции Дакворта, хранящиеся в Кембриджском университете, один был датирован 2687-2345 годами до н.э. и принадлежал мужчине в возрасте 30-35 лет, а другой - женский - примерно 663 года до н.э.

На мужском черепе вскрытие было большого размера, через которое можно было удалить примерно 30 раковых метастаз.

Тондини утверждает, что исследователи были ошеломлены, обнаружив порезы вокруг отверстий в черепах, сделанные острым металлическим инструментом.

"Когда мы впервые увидели следы порезов под микроскопом, мы не могли поверить в то, что находилось перед нами", - сказала она.

По словам профессора Альберта Исидро, хирурга-онколога из университетской больницы Саграт Кор, "древние египтяне действительно выполняли хирургическое вмешательство, связанное с удалением раковых клеток".

На женском черепе также было обнаружено большое вскрытие, соответствующее раковой опухоли.

Эти исследования, говорится также в статье, помимо прочего указывают и на то, что рак был распространен на Земле и тысячи лет назад.

Согласно предварительным выводам, женщина, возможно, получив лечение, в результате выжила. Но ученые считают, что изучение древнего скелета сопряжено с определенными трудностями и окончательные выводы делать трудно, поскольку история болезни неизвестна. Но создана внушительная база для будущих исследований в области палеонкологии, которые способны привести к пониманию того, как древние общества боролись с раком.