Ученые обнаружили новые нидовирусы, которые могут вызвать пандемию

Они появляются внезапно и, как и SARS-CoV-2, могут спровоцировать крупные эпидемии: вирусы, которых никто не заметил. Новый генетический анализ показал, что обмен генетическим материалом между различными видами вирусов может создавать новые патогены со значительно изменёнными и потенциально более опасными характеристиками. Масштабное исследование провели вирусологи из Немецкого онкологического исследовательского центра.

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"Используя новый метод компьютерного анализа, мы обнаружили 40 ранее неизвестных нидовирусов у различных позвоночных, от рыб до грызунов, в том числе 13 коронавирусов."

Согласно новому исследованию, обмен генетическим материалом между нидовирусами может привести к возникновению патогенов с новыми свойствами. Это может повлиять на их опасность и способность адаптироваться к разным хозяевам.

По словам учёных, нидовирусы у рыб и других животных часто обмениваются генами, что может привести к изменению белка-шипа, который определяет способность вирусов прикрепляться к клеткам. Смена хозяина, особенно с животного на человека, может значительно облегчить распространение вируса, как наглядно продемонстрировала пандемия COVID-19.