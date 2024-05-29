Ученые заявили, что человеческий мозг по-разному воспринимает музыку и речь

Китайские ученые выяснили, что человеческий мозг пытается отличить музыку от шума по длине и ритмичности звуков.

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Ученые из Китая попытались выяснить, как человеческий слух воспринимает музыку и речь. Как показало исследование, проведенное специалистами Китайского университета Гонконга, для этого используется простая метрика, которая делит звуки на медленные и ровные звуковые фрагменты, а также быстрые и нерегулярные.

В результате в первом случае мозг воспринимаетшум как музыку, а во втором случае - как речь, говорится в PLOS Biology.

При этом музыка в основном находится в частотном звуковом диапазоне до двух Гц, а речь — от четырех до пяти герц.

Напомним, по данным ученых из медицинской школы Icahn, снизить риск развития болезни Альцгеймера можно, если контролировать расстояние между амилоидными бляшками. А набор микроорганизмов, обитающих в головном мозге, может играть роль в развитии неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Также исследователи из Института неврологии и психического здоровья Флори обнаружили интересную взаимосвязь между болезнью Альцгеймера и другими заболеваниями.