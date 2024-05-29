Ученые нашли способ выявить рак матки и яичников на поздней стадии

Ученые из Онкологической больницы при Китайском медицинском университете установили, что специфические изменения в микробиоме влагалища могут указывать на гинекологический рак (яичников, эндометрия, шейки матки). Результаты исследования опубликованы в журнале Open Life Sciences (OLS).

© Газета.Ru

По словам ученых, в здоровом влагалище существует микробный баланс, характеризующийся присутствием бактерии Lactobacillus в больших количествах. Эта бактерия выделяет молочную кислоту, затрудняющую проникновение потенциально вредных микроорганизмов. Нарушение такого баланса может привести к воспалению и изменениям в тканевом метаболизме, повышающим риск развития гинекологического рака.

Чтобы выявить конкретные изменения, потенциально указывающие на развитие онкологических заболеваний яичников, эндометрия и шейки матки, ученые проанализировали состав микрофлоры влагалища 529 здоровых женщин и участниц с гинекологическим раком. Они обнаружили снижение численности бактерий Firmicutes, Actinobacteria и Lactobacillus и увеличение Bacteroidetes, Proteobacteria, Prevotella, Streptococcus и Anaerococcus у испытуемых с диагностированным раком.

Повышение бактериального разнообразия, утрата лактобацилл и увеличение количества потенциально патогенных бактерий также свидетельствовали об онкологических изменениях.

Ученые отметили, что их работа может послужить основой для разработки новых программ скрининга для выявления гинекологических раковых заболеваний на ранних стадиях. Они добавили, что усовершенствование таких методов диагностики может поспособствовать созданию неинвазивных методов обнаружения рака.