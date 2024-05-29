Ученые представили новые данные по риску наследственной меланомы

Учёные представили новые данные по риску наследственной меланомы
Меланому не принято относить к генетически обусловленному раку, как, например, рак простаты или молочной железы. Считалось, что на «генетические случаи» приходится совсем небольшой процент, поэтому в вопросе профилактики основной акцент делался на ограничении пребывания на солнце. Однако оказалось, что риск наследственной меланомы выше, чем считалось.
Об этом заявили врачи Кливлендской клиники, проведя исследование. Результаты показали, что число людей, являющихся носителями наследственной мутации, предрасполагающей к меланоме, в семь раз выше, чем считали ранее. Так, предыдущие исследования показывали, что всего 2%-2,5% случаев меланомы являются генетическими, а в новом исследовании этот показатель достиг 15,3%, - рассказывает newatlas.
Учёные провели генетическое тестирование 400 пациентам с меланомой и раком в личном или семейном анамнезе на наличие более 80 генов, предрасполагающих к раку. В группе у 15,3% был диагностирован генетический вариант, обуславливающий наследственную предрасположенность к меланоме. Это значительно выше, чем 5% вероятность, при которой рекомендуется назначать генетическое тестирование.
Авторы призывают практикующих врачей внимательнее относиться ко всем факторам развития меланомы, помимо воздействия солнца. Также они отмечают необходимость дальнейших исследований по этой теме.