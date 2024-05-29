Ученые представили новые данные по риску наследственной меланомы

Меланому не принято относить к генетически обусловленному раку, как, например, рак простаты или молочной железы. Считалось, что на «генетические случаи» приходится совсем небольшой процент, поэтому в вопросе профилактики основной акцент делался на ограничении пребывания на солнце. Однако оказалось, что риск наследственной меланомы выше, чем считалось.

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Об этом заявили врачи Кливлендской клиники, проведя исследование. Результаты показали, что число людей, являющихся носителями наследственной мутации, предрасполагающей к меланоме, в семь раз выше, чем считали ранее. Так, предыдущие исследования показывали, что всего 2%-2,5% случаев меланомы являются генетическими, а в новом исследовании этот показатель достиг 15,3%, - рассказывает newatlas.

Учёные провели генетическое тестирование 400 пациентам с меланомой и раком в личном или семейном анамнезе на наличие более 80 генов, предрасполагающих к раку. В группе у 15,3% был диагностирован генетический вариант, обуславливающий наследственную предрасположенность к меланоме. Это значительно выше, чем 5% вероятность, при которой рекомендуется назначать генетическое тестирование.

Авторы призывают практикующих врачей внимательнее относиться ко всем факторам развития меланомы, помимо воздействия солнца. Также они отмечают необходимость дальнейших исследований по этой теме.