Ученые из Хельсинкского университета, который находится в Финляндии, вместе с научным коллективом выяснили, что употребление фруктов и овощей в большом количестве улучшает сон.

В качестве добровольцев специалисты выбрали 5043 человек в возрасте 18 лет и старше. В ходе исследования люди ответили на 134 вопроса, которые касались их рациона питания и качества сна. Кроме того, добровольцы рассказали о предпочтительном времени сна его продолжительности. Анализ ответов показал, что 61,7% испытуемых относятся к промежуточному хронотипу, 22,4% лучше спят утром, а 15,9% – вечером. Добровольцев разделили на три группы. В первую попали люди, которые спят меньше семи часов в сутки, во вторую – от семи до девяти часов, а к третьей отнесли тех, чей сон длится от девяти часов.

Проанализировав их рацион питания, ученые пришли к выводу, что люди, ежедневно употребляющие более 400 граммов овощей и фруктов, имеют здоровый сон, который длится от семи до девяти часов. Также они выяснили, что относящиеся к первой группе редко едят листовые овощи, корнеплоды, огурцы и помидоры. Однако специалисты отметили, что капуста, грибы, лук, горох и фасоль не влияют на качество сна. А добровольцы из третьей группы редко употребляют яблоки, пишет Frontiers in Nutrition.

Ранее медики назвали три ошибки, которые совершают люди в первый прием пищи. Специалисты утверждали, что такое питание может нанести организму больше вреда, чем пользы.